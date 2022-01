BBQ, 2021 하반기 공채 합격자 31명 선발

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ가 2021년 하반기 공채를 통해 지난달 말 31명을 채용해 이달 3일부터 경기도 이천에 위치한 치킨대학에서 신입사원 입문교육을 실시했다고 4일 밝혔다.

지난해 11월 실시한 BBQ 2021 하반기 공개채용은 마케팅, 전략기획, 운영, 점포개발, 직영점장·매니저 등 부문으로 나눠 모집했다. 총 2000여명이 지원해 60대 1 경쟁률을 기록했다. BBQ는 이들 가운데 1차 서류심사, 2차 AI면접, 3차 최종면접을 거쳐 총 31명의 채용을 결정했다.

채용된 31명은 이달 3일부터 28일까지 4주간 치킨대학에서 식품위생법, 가맹사업법, 경영진 특강, 제품 조리교육, OJT 등을 통해 외식전문가로서 기본적인 자질을 갖추게 된다.

BBQ 관계자는 “코로나19 팬데믹의 장기화로 많은 기업들이 공개채용을 줄이고 있는 상황에서 경제 불확실성에 따른 어려움이 있지만 미래 K-푸드의 본격적인 글로벌 성장을 대비해 글로벌 외식전문 인재를 확보하고자 공개채용을 꾸준히 실시하고 있다”고 말했다.

한편 이번 3일부터 진행하는 치킨대학 교육에는 글로벌푸드수도직업전문학교(GFAC) 졸업자 10명도 함께 참여한다. BBQ는 GFAC 학부생 대상으로 면학 지원 차원에서 각종 장학금, 연수 기회, 견학 기회를 지원하고 있다. 또한 학부 졸업생 대상으로 100% 면접을 통해 취업할 수 있는 혜택을 제공한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr