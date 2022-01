경기도, 소규모 공동주택 176개 단지 '유지 보수' 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 176개 노후 소규모 공동주택 단지를 대상으로 유지 보수 지원사업을 펼친다.

경기도는 2019부터 관련 사업을 진행해 올해 말 사업이 완료되면 총 982개 단지의 유지보수를 지원하게 된다. 이는 2019년 당초 계획했던 목표량인 622개 단지보다 1.6배나 많은 물량이다.

4일 도에 따르면 300세대 미만 소규모 공동주택은 공동주택관리법상 의무관리대상이 아니라 관리사무소 같은 관리주체가 없다. 또한 장기수선충당금이나 수선유지비 등의 적립이 어려워 주택 노후에 따른 유지관리가 어렵다.

도는 이에 따라 2019년 '소규모 공동주택 유지관리 지원사업'을 추진했다. 2019년부터 2022년까지 4년간 179억원을 투입해 총 622개 단지의 공용시설 보수공사를 지원하는 사업으로, 사업 3년 차인 지난해까지 806개 단지에 126억원을 지원했다.

올해는 지난해에 실시한 사전 수요조사를 바탕으로 24개 시군에 소재한 176개 단지에 대한 보수공사에 53억원을 투입한다.

고용수 도 공동주택과장은 "소규모 공동주택은 의무관리대상 공동주택에 비해 주택 노후화에 대한 유지관리가 취약하다"며 "도민들의 높은 기대에 부응해 앞으로도 열악한 주거환경 개선 및 도민의 생활편의와 주거 안정에 힘쓰겠다"고 강조했다.

한편 도는 지난해 4월부터 11월까지 지원사업이 종료된 269개 공동주택단지 입주민 등을 대상으로 도민 만족도 설문을 시행했다. 그 결과 응답자 1,366명 중 89.6%(1,224명)가 사업에 '만족' 한다고 답해 정책에 대한 호응도가 높았다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr