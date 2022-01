"사내 부부, 2억 넘게 받았다"…연말 보너스 4000% 쏜 회사의 정체

에버그린 해운, 급여 40개월치 연말 상여금 지급

해운업계, 코로나 특수로 호황 중

[아시아경제 박현주 기자] 대만 최대 해운사로 꼽히는 에버그린해운이 업계 호황으로 실적이 급등하자 직원들에게 40개월치 급여에 해당하는 연말 상여금을 지급했다.

2일(현지시각) 타이베이 타임스 등 현지 언론은 에버그린해운이 지난달 30일 직원들에게 월급의 4,000%에 해당하는 보너스를 지급했다고 보도했다.

상여금은 개인 성과에 따라 차등 지급됐지만, 월급이 6만 대만달러(약 258만원)인 직원의 경우 240만 대만달러(약 1억315만원)를 받은 것으로 알려졌다. 특히 근속연수가 10년 이상인 한 사내 커플 부부는 매체와의 인터뷰를 통해 총 500만 대만달러(약 2억1500만원)에 달하는 돈을 받았다고 밝혔다.

최근 해운업계는 코로나19 세계적 대유행으로 화물 운송 수요가 급증한 데다 평균 운임이 크게 상승하면서 호황을 누리고 있다. 이런 가운데 세계 7위 해운사인 에버그린 해운은 지난해 3분기까지 1,582억7,900만 대만달러(약 6조8,000억원)의 누적 순이익을 기록한 것으로 알려졌다. 이는 전년 동기 대비 13배가량 증가한 액수다.

