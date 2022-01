모건스탠리 "올해 中경제 상승 전환…5.5% 성장률"

[아시아경제 조유진 기자] 올해 중국 경제가 완화적인 통화 정책 도입의 영향으로 5.5% 성장률을 보일 것이라는 전망이 나왔다.

2일(현지시간) 미 경제 전문 매체 CNBC에 따르면 미국 투자은행 모건스탠리는 올해 중국 경제가 '미니 경기침체'에서 회복해 상승 전환할 것이라면서 이 같이 전망했다. 5.5% 성장률 전망치는 시장 예상(5%) 보다 다소 높은 수준이다.

모건스탠리는 중국 당국이 최근 완화적인 통화 정책을 도입하며 그간의 부채 축소 노력을 중단한 점을 상승 전망의 주 요인으로 꼽았다.

지난해 중국 당국이 부동산 시장을 중심으로 공격적인 부채 감축을 추진한 결과 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율이 10%포인트나 하락한 것으로 추정됐다.

또한 모건스탠리는 부동산 정책의 재조정으로 부동산 시장이 안정의 조짐을 보이고 있는 점에 주목했다.

예컨대 은행들에 모기지는 늘리고 대출금리는 낮추라고 지시하고 일부 지역에서는 부동산 구매 제한도 완화하고 있다.

지난해 하반기 중국 당국이 '3대 마지노선'과 같은 정책으로 부동산 업계의 부채 축소를 유도함에 따라 헝다를 비롯한 부동산 개발사들이 줄줄이 채무불이행 상태에 빠졌다.

아울러 지난해 에너지 대란을 야기한 과도한 에너지 정책이나 전력 소비량 감축 목표가 올해 재조정될 것으로 예상되는 점도 중국 경제 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 평가했다.

모건스탠리는 "석탄 부족난이 표면화되면서 정책 입안자들이 신속하고 효과적으로 개입하고 있다"며 "이로 인해 올해는 에너지 목표가 과도하지 않은 수준으로 재설정될 것"이라고 봤다.

마지막으로 올해 우호적인 글로벌 교역 환경이 무역 성장을 촉진할 것으로 전망했다.

다만 코로나19 재확산에 따른 공급망 위기와 병목 현상 등 물류난이 정상화되면서 중국이 글로벌 교역량에서 차지하는 비중이 점진적으로 감소하는 점이 위험요소가 될 것이라고 덧붙였다.

