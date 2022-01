[아시아경제 지연진 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 152,500 전일대비 4,500 등락률 +3.04% 거래량 27,674 전일가 148,000 2022.01.03 14:35 장중(20분지연) 관련기사 작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?대웅제약, 보툴리눔 톡신 '나보타' 중국 판매허가 신청'34번째 국산 신약'… 대웅제약 '펙수프라잔' 국내 허가 취득 close 은 신규 대표이사 선임에 따라 전승호·윤재춘 대표이사에서 전승호·이창재 대표이사로 변경됐다고 3일 공시했다.

이 신임 대표이사는 이 회사의 전문의약품(ETC) 마케팅 본부장을 거쳐 부사장을 역임했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr