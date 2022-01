이스라엘서 코로나19와 독감 동시감염, '플루로나' 환자 첫 발견

계절성 독감환자 급증하며 동시감염자 발생

독감 사망자도 발생...전세계 '트윈데믹' 우려

[아시아경제 이현우 기자] 이스라엘에서 코로나19와 계절성 독감에 동시에 감염된 환자가 처음으로 보고된 것으로 알려졌다. 그동안 전세계적으로 코로나19 유행하에서 독감환자 수가 급감해왔지만, 올해부터는 독감 사망자가 함께 보고되면서 두가지 팬데믹(세계적 대유행)이 동시에 발생하는 '트윈데믹' 우려도 커지고 있다.

2일(현지시간) 타임스오브이스라엘에 따르면 이스라엘에서 코로나19와 독감 바이러스에 동시에 감염된 일명 '플루로나' 감염환자가 처음 보고됐다. 해당 감염자는 임신한 여성으로 이스라엘 페타 티크바에 있는 베일린슨 병원에 입원했으나 가벼운 증상만 겪었으며, 지난달 30일 퇴원한 것으로 알려졌다.

이스라엘 보건당국은 최근 계절성 독감환자가 급증하면서 코로나19와 독감이 동시 유행하는 트윈데믹 공포가 확산되고 있다고 경고했다. 이스라엘에서는 최근 독감으로 2000명 가까운 환자가 입원했으며, 지난주에는 임신 9개월인 31세 여성 환자가 2주 전 걸린 독감으로 예루살렘 하다사 메디컬센터에서 입원한 뒤 사망한 것으로 보고됐다.

이스라엘 보건당국은 코로나19와 독감 바이러스에 동시감염되고도 아직 감염 진단을 받지 못한 사람들이 많을 수 있다고 보고있다고 타임스오브이스라엘은 보도했다. 이들 바이러스는 동시에 상부 호흡기를 공격해 호흡곤란 등 중증 호흡기질환을 유발할 수 있는 것으로 알려졌다.

유행성 독감은 코로나19 유행이 본격화된 2020년 이후 전세계적으로 환자가 급감하는 추세였지만, 최근 환자가 늘고 있어 트윈데믹 우려 또한 커지고 있다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

