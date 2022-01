코스피 0.3%↑, 외국인·개인 매수세에 2980선 거래

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 오후에도 상승세를 이어가고 있지만 장 초반 대비 상승 폭이 소폭 줄어든 것으로 보인다.

3일 오후 12시 5분 코스피는 전 거래일 대비 0.35%(10.29포인트) 상승한 2987.94를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.69%(20.67포인트) 상승한 2998.32로 장을 출발한 뒤 1%대 오름세를 보이기도 했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 개인이 순매수세를 이어가고 있다. 외국인과 개인은 각각 2260억원, 2245억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 4530억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자(0.77%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 904,000 전일대비 1,000 등락률 +0.11% 거래량 30,993 전일가 903,000 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위작년 부진한 제약바이오株, 올해 반등할까…유망 종목은?거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 close (0.66%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 2,500 등락률 +2.22% 거래량 1,338,403 전일가 112,500 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close (1.78%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 324,296 전일가 209,000 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 하언태 대표 사임…정의선·장재훈 각자대표로 변경외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close (0.48%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 623,000 전일대비 8,000 등락률 +1.30% 거래량 128,383 전일가 615,000 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 신학철 "올해 고객의 해…불확실성 대비하고 미래성장동력 키우자"외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 close (0.81%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 508,478 전일가 82,200 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (0.49%)는 오름세를 보이고 있고 SK하이닉스(-1.15%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 375,500 전일대비 3,000 등락률 -0.79% 거래량 247,681 전일가 378,500 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close (-0.66%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 648,000 전일대비 7,000 등락률 -1.07% 거래량 117,978 전일가 655,000 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 close (-0.92%) 등은 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 내림세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.11%(1.13포인트) 하락한 1032.85를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.48%(4.99포인트) 상승한 1038.97로 장을 출발했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 3269억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 2226억원, 1025억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 80,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 383,950 전일가 80,200 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (-0.25%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 480,600 전일대비 20,200 등락률 -4.03% 거래량 212,289 전일가 500,800 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 close (-3.87%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 135,700 전일대비 2,600 등락률 -1.88% 거래량 490,681 전일가 138,300 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락 close (-2.02%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,400 전일대비 13,000 등락률 -5.85% 거래량 570,895 전일가 222,400 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환마지막 거래일 코스피, 보합권에서 등락코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (-5.22%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 124,500 전일대비 100 등락률 +0.08% 거래량 72,730 전일가 124,400 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수 close (-0.16%)은 하락했고 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 2,500 등락률 +2.22% 거래량 1,338,403 전일가 112,500 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세 유지 [BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 게임즈(2..75%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 182,000 전일대비 4,100 등락률 +2.30% 거래량 1,071,269 전일가 177,900 2022.01.03 13:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 마지막 거래일 혼조세…기관 매도에 코스피 하락 전환 close (2.3%)는 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr