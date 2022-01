리딩투자증권 "에이트원 '모임(MOIM)'‥타 플랫폼 대비 동시접속자수 多"

[아시아경제 박소연 기자] 리딩투자증권은 에이트원 에이트원 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,035 전일대비 30 등락률 +1.50% 거래량 2,480,878 전일가 2,005 2022.01.03 11:49 장중(20분지연) 관련기사 에이트원 자회사 그리드 “메타버스 플랫폼 ‘모임’, 전 세계 교육기관 무료 서비스 제공”에이트원 "그리드, 메타버스 플랫폼 ‘모임’ 韓·中 국제행사 성료"에이트원, 현대건설기계 비대면 행사에 ‘모임’ 메타버스 플랫폼 공급 close 이 운영하는 메타버스 플랫폼 'MOIM(모임)'에 대해 "동시 접속가능 인원수가 최대 200명까지 가능해 타 메타버스 플랫폼 대비 더 많은 인원이 동시접속이 가능하다"고 소개했다.

3일 리딩투자증권은 "에이트원은 MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)에 특화된 메타버스 플랫폼 모임을 100% 자회사 Grid를 통해 운영하고 있다"며 모임의 장점으로 모바일 뿐아니라 PC, 태블릿, XR, HMD 등에서도 사용이 가능한 크로스 플랫폼이라는 점을 꼽았다.

리딩투자증권이 에이트원이 향후 모임 플랫폼 성장단계에 맞춰 ▲무료 구독 서비스를 통한 기업 및 학교 대상 사업 ▲마켓 플레이스 기반 유료판매 ▲ 3D 기반 PPL광고 상품 판매 및 디스플레이 AD 판대 등을 통해 종합 메타버스 플랫폼으로 확장해 나갈 것으로 전망했다.

에이트원의 또 다른 서비스로 AI를 활용한 확장현실(XR) 솔루션도 소개했다. 예를 들면 'VR뉴욕스토리'는 AI음성인식과 다국어번역, VR을 접목한 학습서비스다. 뉴욕 명소 50여곳을 소재로 원어민 캐릭터를 VR로 구현해 생활필수부터 고난도 의사표현까지 학습가능하다.

XR을 활용한 '에이트원 스마트 국방' 서비스도 주목했다. VR 관련 축적된 콘텐츠 기획 및 제작 능력을 바탕으로 산업안전, 직무교육, 장비정비 및 운행교육 분야의 하드웨어 결합형 'VR패키지'를 개발해 국내 주요 공기업과 민간기업에 공급하는 방식이다. 또한 XR기술을 접목한 '전자기술교범 & 무기체계 시뮬레이터' 관련 에이트원 스마트 국방 사업을 진행하고 있다.

