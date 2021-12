광진구, 의좋은 형제의 특별한 나눔 화제

광진구, 주차장 공유사업 주차난 해소 효과 톡톡

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑) 자양2동에 살고 있는 강주한(12), 강주혁(10), 강주호(4) 형제가 지난 10월 동 주민센터를 찾아 저금통을 건넸다.<사진>

지난 2년 동안 먹고 싶은 간식비도 아끼고 절약하며 모아 온 세뱃돈과 용돈이 담긴 저금통이었다.

형제는 정성스레 모은 저금통을 손수 자르며 지금까지 모아온 금액을 확인하고는 뿌듯한 마음을 가졌다.

형제가 기부한 금액은 50여만 원으로, 사랑의 열매에 전달하여 자양2동 어려운 이웃을 위해 사용될 예정이다.

16년째 어려운 이웃을 위해 성금품을 모아 기부해 온 아파트 주민들이 있어 눈길을 끈다.

이들은 광장동 워커힐아파트 주민들로, 지난 2006년부터 매년 겨울마다 정성을 모아 광장동주민센터에 전달하고 있다.

올해에도 주민들의 적극적인 참여 덕분에 성금 1163만 원과 쌀 50kg을 기부했다. 후원받은 성금과 성품은 저소득 가구의 명절 위문금과 소외된 이웃, 코로나19로 생계가 어려워진 사람들을 위해 사용될 예정이다.

추운 겨울을 따뜻하게 녹여주는 익명의 기부천사들의 미담 사례도 계속해서 이어지고 있다.

구의동 키다리 아저씨라고 불리는 한 익명의 기부자는 매월 200만 원씩을 어려운 저소득 20가구에 남몰래 지원하고 있다.

일명 키다리아저씨는 “아내도 몇 년째 병상에 누워있어 경제적으로 어려운 상황이지만 생을 마감할 때까지 사람들을 돕고 싶다”고 전했다.

마음으로 낳은 자녀 8명을 남몰래 후원하는 부부 이야기도 전해졌다. 자녀가 없는 익명의 부부는 매월 80만 원씩을 저소득 초등학생 8명에게 후원하고 있다. 크리스마스 등 기념일에 선물을 보내주거나 인근 식당에 미리 결제를 해두는 등 익명으로 후원을 이어가고 있다.

광진구에서 3년 째 여성잡화 소매업을 하고 있는 사업가 A씨는 밍크모자, 머플러 등을 겨울나기 용품 1,500세트를 지역 어르신들에게 기부했다.

사업가 A씨는 “추운 날 폐지를 줍고 계신 어르신을 보고 고향에 계신 어머니 생각에 본인의 털모자를 선물해드린 후, 좋아하시는 모습에 여러 어르신들에게 드리고자 결심하게 됐다”라고 전했다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19 장기화로 경제적 침체가 계속 되는 상황 속에 몸과 마음까지 시린 겨울이 다가와 모두 더 힘든 시기를 보내고 계신다”라며 “어려운 상황에서도 이웃을 위해 먼저 나셔주시는 광진의 기부천사들이 있어 감사하다”고 말했다.

이어 “이들의 따뜻한 마음이 지역사회의 귀감이 되어 얼어붙은 기부문화가 널리 퍼지기를 바란다”라고 전했다.

광진구(구청장 김선갑)가 한정된 주차공간의 공유 활성화를 위해 주차장 공유사업을 추진, 2021년 총 174면의 공유 주차장을 추가 확보해 지역주민에게 제공했다.

광진구에서 추진하는 주차장 공유사업은 ▲자투리땅 주차장 조성사업 ▲부설주차장 개방사업 ▲담장허물기 사업 ▲거주자 우선주차 공유사업 등이다.

먼저 ‘자투리땅 주차장 조성사업’은 사용하지 않는 나대지 또는 자투리땅을 주차장으로 조성해 1년 동안 구민에게 거주자우선주차장으로 제공한다. 주차장 조성 비용은 전액 구에서 부담하며, 부지 소유자는 주차요금 월 5만 원씩을 전액 수령하거나 재산세를 면제받는 방법 중 1가지를 선택, 지원받을 수 있다.

인근 공공시설이나 대형건축물의 부설주차장 중 여유 주차면을 개방해 거주자 우선주차장으로 운영하는 ‘부설주차장 개방사업’도 추진 중이다.

개방에 참여하는 건물 소유주에게는 주차장 도색, 차단기 및 CCTV 설치 등 최대 2200만원 규모까지 시설 개선을 지원하며 전일 개방 기준 면 당 5만 원의 주차수익금 전액을 주차장 소유주에게 지급하고 있다. 이 밖에도 교통유발금을 납부하는 건물의 경우 최대 5%까지 감면혜택을 제공하는 등 공유 참여자에게 다양한 인센티브를 제공한다.

‘담장 허물기 주차장 조성 사업’은 개인 소유 주택의 담장, 대문을 허물어 주차장을 만드는 사업으로, 구에서 공사를 대행해 주는 방식으로 진행된다. 사업 참여자는 주차장 1면 기준 900만 원, 이후 매 1면 추가 시 150만 원 씩, 최대 2800만 원까지 사업비를 지원 받을 수 있다.

또 주차공유 어플 업체(모두의 주차장)와 협약을 통해 유휴 주차공간을 여러 사람이 나누어 쓰는 ‘거주자 우선주차 공유사업’도 추진 중이다. 거주자우선주차장 배정자는 모두의 주차장 어플을 통해 사용하지 않는 시간대의 주차장을 다른 사람과 공유할 수 있으며 이용자는 이를 이용, 불법주차 단속 부담을 덜고 유휴 시간 주차가 가능하다.

구는 현재까지 스타시티몰, 더클래식 500, 국립정신건강센터 등 36개소의 시설물을 대상으로 부설주차장 개방 협약을 이끌어 냈고, 2021년에는 부설주차장 133면과 자투리땅 4면, 담장허물기 주차장 37면을 확보해 총 174면 주차면을 추가로 주민에게 제공했다.

김선갑 광진구청장은 “우리 구는 부족한 주차공간 확보를 위해 다양한 사업을 추진하고 있다”며 “지역 내 주차난 해소에 보탬이 되는 주차장 공유사업에 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

