김학도 중진공 이사장, 정책자금 접수 첫날 점검 나서

2022년 정책자금 신청·접수 진행 상황 확인…신속 집행 독려

모바일 브랜치 도입, AI평가 등 수요자 접근성 향상

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 김학도 이사장이 30일 경남 진주 중진공 본사에서 2022년도 중소기업 정책자금 신청·접수 현황 점검에 나섰다고 밝혔다.

중진공은 이날부터 2022년 중소기업 정책자금 신청 접수를 시작했다. 온라인 신청예약 시스템의 트래픽 분산을 위해 지역별 일정을 나눠 접수를 진행한다.

김 이사장은 정책자금 신청·접수 현황판을 통해 각 지역별 실시간 접수와 트래픽 현황 등을 모니터링하고 정책자금 접수 과정에서 불편이 발생하지 않도록 관리·감독을 당부했다.

이어 스마트폰으로 정책자금 상담 예약이 가능한 모바일 브랜치 서비스도 직접 시연했다. 모바일 브랜치는 중진공이 올해 신규 도입한 정책자금 상담 예약 시스템이다. 장소와 시간에 구애받지 않고 이용할 수 있어 고객의 정책자금 이용 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

2022년 중소기업 정책자금은 5조600억원이다. 한국판 뉴딜 분야에 전체 예산의 63.2%인 3조2000억원을 공급하고 지속가능한 중소기업 경영 환경 구축을 위해 탄소중립·ESG(환경·사회·지배구조) 인식 확산 등을 중점 지원한다.

김학도 이사장은 "중진공은 한국판 뉴딜의 성과 창출과 탄소중립·ESG 등 중소기업 경영환경 변화 대응을 위해 신속하게 정책자금을 지원할 계획"이라며 "이와 동시에 종이 없는 디지털 창구 운영, AI·빅데이터를 활용한 지원 프로세스 개편 등 수요자 중심 스마트 금융을 추진해 정책자금 접근성과 이용 편의성을 높여가겠다"라고 말했다.

