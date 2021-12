사무처장에는 김영도 부이사관

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회는 2022년 1월 1일자로 신임 상임위원에 강순후(55) 관리관(1급), 신임 사무처장에 김영도(54) 부이사관(3급)이 취임한다고 29일 밝혔다.

신임 강순후 상임위원은 제주자치도선관위 홍보과장·지도과장·관리과장·총무과장, 선거연수원 제도연구부장, 충북선관위 사무처장 등 주요 요직을 두루 거쳤다.

선거행정의 풍부한 경험과 식견을 겸비했으며 유연하고 온화한 성품으로 직원들로부터 두터운 신망을 받고 있다.

신임 김영도 사무처장은 중앙선관위 선거과 사무관, 부산 연제구선관위 사무국장, 부산선관위 홍보과장·지도과장·관리과장·총무과장 등 일선 선거책임자로 근무했다.

선거업무의 전문성과 합리적인 리더십을 갖춰 업무추진에 빈틈이 없고, 선거실무와 이론을 모두 겸비한 선거전문가라는 정평이 나있다.

