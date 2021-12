건강 회복과 업무 복귀 돕는다 … 대동병원, 2021 산재보험 우수 의료기관 선정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 부산 대동병원이 고용노동부 근로복지공단이 실시한 2021년 산재보험 의료기관 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

근로복지공단은 매년 산재보험 의료기관을 대상으로 인력과 시설, 의료서비스 등 요양의 질과 관련된 사항을 평가해 업무상 재해에 대한 의료서비스의 질적 향상을 추구하고 있다.

평가대상은 의료기관의 인력과 시설, 규모, 업무상의 재해를 입은 근로자에 대한 진료실적, 진료비 청구 금액 또는 요양급여 등에 관한 종전의 평가 결과 등이다.

인력, 시설과 장비, 의료서비스의 내용 및 수준, 요양한 근로자의 만족도, 업무상 재해를 입은 근로자에 대한 진료실적, 그 밖에 업무상의 재해를 입은 근로자에 대한 요양의 질에 관한 사항 등 40여개 항목을 평가하고 우수기관을 선정해 발표한다.

우수 의료기관으로 선정되면 진료비 정기 현지 조사를 면제받고 1년간 의료기관 종별가산율에 5%를 추가해 진료비를 지급하는 등의 혜택이 주어진다.

내년도에 개원 77주년을 맞이하는 대동병원은 지역응급의료센터를 운영하며 산업재해 응급환자 진료를 위한 24시간 전문의 진료와 정형외과, 신경외과, 외과 등의 응급수술 시스템을 구축하고 있다.

원무 부서에 산재보험 전담 직원을 두고 산업재해 환자들의 빠른 사회복귀와 편의를 제공하고 있다.

최민환 원무부장은 “지역 산업재해 환자가 건강을 회복하고 사회와 직업에 빠르게 복귀하도록 외래는 물론 입원과 퇴원, 재활까지 맞춤형 산업재해 의료서비스를 제공하고 있다”며 “의료서비스가 꾸준히 향상되도록 노력할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr