[아시아경제 임춘한 기자] 신세계면세점 인천공항점은 인천 중구 지역 소외계층을 대상으로 1000만원 상당의 농협 농촌사랑 상품권을 기부했다고 27일 밝혔다.

이번 기부금은 지난해 신세계면세점과 농어촌 상생기금 출연 협약을 체결한 대·중소기업·농어업 협력재단을 통해 전달된다.

신세계면세점은 영종도 갯벌 보전을 위한 활동도 진행한다. 지난 2019년부터 참여해온 활동으로, 올해 인천녹색연합을 통해 기부한 500만원이 불법어구 수거활동과 멸종위기종 모니터링 등에 사용될 예정이다.

신세계면세점 관계자는 “앞으로도 지역사회를 위한 다양한 활동을 전개해 사회적 책임 경영에 앞장서는 면세점이 되겠다”고 말했다.

