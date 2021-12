[보성=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 보건복지부 주관 올해 기초생활보장분야 우수지자체 평가에서 복지부장관상을 수상했다고 24일 밝혔다.

기초생활보장분야 우수지자체 포상은 지자체 합동 평가 결과와 함께 제도운영 및 업무협조 등을 종합적으로 고려해 실적이 우수한 지자체를 선정한다.

보성군은 기초생계급여 부양의무자 폐지에 따른 신규 수급자 발굴, 지방생활보장위원회를 통한 보호결정 및 빈곤 사각지대를 해소하기 위한 긴급복지 지원 등에서 높은 평가를 받았다.

보성군 관계자는“앞으로도 기초생활보장제도의 적극 홍보 및 신규 수급자 발굴에 최선을 다해 행복한 복지 보성을 만들어 가도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 보성군은 지난 2018년도 기초생활보장분야 대통령 기관 표창 및 사회보장급여 사후관리 최우수상을 수상한 바 있다.

