영주시, SK머티리얼즈 50억원 기부금으로 ‘경제 프로젝트’ 수행

‘영주 경제 속으로’ 100억 규모 사회공헌사업



임팩트스퀘어, 지역·기업 상생발전 모범사례

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 영주시가 23일 경상북도, SK머티리얼즈, 임팩트스퀘어와 100억원 규모의 ‘영주 경제 속으로’ 프로젝트 협력을 위한 업무 협약을 체결했다.

‘영주 경제 속으로’는 반도체와 디스플레이용 특수가스 생산기업인 SK머티리얼즈의 지역사회 공헌 프로젝트로 청년과 창업가에 적합한 환경을 조성하고 지역이 함께 성장하는 로컬 창업 모델을 발굴하기 위해 기획됐다.

중소벤처기업부 공식 인증 신생기업 전문 액셀러레이터인 임팩트스퀘어가 진행하며 SK머티리얼즈의 기부금 50억원을 기반으로 연계 투자를 유치해 외부자금 50억원을 포함해 총 100억원이 투입된다.

이번 협약으로 경북도와 영주시는 소셜 벤처의 정착과 성장을 돕기 위한 제도적 지원책과 관련 기관과의 연계방안을 마련할 방침이다.

SK머티리얼즈와 임팩트스퀘어는 프로젝트 참여 기업의 역량을 강화하는 체계적인 프로그램을 운영해 지속적 외부 투자유치로 사업 규모를 확대할 계획이다.

프로젝트에는 소셜벤처기업 발굴과 육성 프로그램 진행, 창업 생태계 확대를 위한 교육, 소셜벤처 업무와 교류공간 조성, 임팩트 펀드 조성과 운영 등이 이뤄진다.

사업 대상은 지역의 자원을 연계하는 비즈니스 모델을 갖춘 소셜벤처 기업으로 모집과 선발을 거쳐 정착지원금과 사무실을 지원한다.

성장단계에 맞춰 다양한 컨설팅과 멘토링을 제공하고 예비 창업가 육성, 창업 커뮤니티 형성, 등 교육 프로그램도 진행한다.

시는 이번 프로젝트가 지역과 기업이 동반 성장하는 또 하나의 계기가 되고 상생발전 모범사례로 자리 잡을 것이라 기대하고 있다.

장욱현 시장은 “향토기업인 SK머티리얼즈가 영주시와 함께 지역 청년인구 감소와 원도심 노후화 등을 해결하는 데 앞장서 주길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr