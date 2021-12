인천시, 내년부터 여성 청소년 생리용품 지원…2025년까지 연령 확대

저소득층 지원대상도 만9~24세로 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 내년부터 소득수준에 상관없이 모든 여성 청소년에게 생리용품 구매 비용을 지원한다.

시는 2025년까지 단계적으로 인천에 주민등록을 두고 거주하는 만 11~18세의 여성청소년에게 생리용품 구매비용을 지원할 계획이라고 23일 밝혔다.

지금까지는 만 11~18세의 저소득층 여성청소년을 대상으로 지원해왔다.

지원 금액은 월 1만2000원이며 지역 화폐인 인천e음 카드로 지급한다. 우선 내년에는 상반기 중 2004년생 만 18세 여성 청소년 1만875명을 대상으로 시행한다.

이어 2023년에는 만 17∼18세, 2024년 만 15∼18세, 2025년 이후에는 만 11∼18세로 지원 대상을 확대한다. 2025년에는 지원 대상이 약 9만6000명에 이를 것으로 전망되며 지원 예산은 시와 군·구가 절반씩 부담한다.

한편 국비 지원사업인 저소득층 여성 청소년 생리용품 지원 대상도 만 11∼18세에서 내년부터는 만 9∼24세로 확대(5월부터 8개월분 지원)된다.

지원 대상자에게는 1인당 월 1만2000원이 국민행복카드를 통해 전자바우처로 지급된다.

인천시 관계자는 "생리대는 여성 청소년의 건강권과 인권에 영향을 미치는 문제로 경제 상황에 따라 이용이 제한되지 않아야 한다"며 "지급방식 등 사업 실행기반이 갖춰지는 대로 즉시 추진할 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.

