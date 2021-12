"AZ 1·2차 접종완료 한 삼촌…모더나 부스터샷 하루만에 심장마비"

[아시아경제 나예은 기자] 코로나19 백신 2차까지 접종한 삼촌이 3차 부스터샷으로 모더나를 맞고 하루 만에 심장마비가 발생해 6일 뒤 사망했다는 사연이 알려졌다.

지난 20일 청와대 국민청원게시판에는 '저희 삼촌이 코로나 백신 3차를 맞고 하루도 안 되어 돌아가셨습니다'라는 제목의 청원이 게시됐다. 청원인 A씨에 따르면 그의 삼촌은 12월13일 오후 3시쯤 부스터 샷으로 모더나를 맞고 이튿날인 14일 오전 11시쯤 심장마비 증상을 보였다.

즉시 119를 불러 병원으로 긴급 후송 후 중환자실에 입원시켰지만, 병원으로부터 식물인간 상태라는 소견을 들었다. 이후 A씨의 삼촌은 모더나 접종 6일 뒤인 12월18일 오전 4시쯤 사망했다.

A씨는 "큰 삼촌이 장기간의 알코올 치료로 인해 몸 상태가 많이 안 좋았다"면서도 "1차와 2차 접종으로 아스트라제네카(AZ)를 맞았을 땐 아무 문제가 생기지 않았다. 그런데 3차 접종 뒤 이렇게 된 게 이해가 안 간다"고 주장했다.

아울러 A씨는 큰 삼촌의 사망 후 인과성 조사 등 후속 절차가 제대로 이뤄지지 않고 있다고 주장했다. 그는 "질병관리청은 전화도 안 되고, 지방자치단체 보건소에 문의하니 의사의 소견서가 있어야 역학조사가 신속히 이뤄지는데 개인이 신고하면 오래 걸린다고 한다"며 "억울한 죽음을 풀 방법이 없다"고 토로했다.

이어 "병원에서는 '코로나 백신으로 심장마비가 발생한 것 같다는 의견을 내주기 어렵다', '섣불리 결정하기 어렵다'고 말을 한다"고 털어놨다.

그는 "아직 요양원에 계시는 할머니께 사망 소식도 못 알린 상황"이라며 "삼촌을 포함해 백신 접종 후 갑자기 불분명한 이유로 돌아가신 분들의 원인을 밝혀주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

