국립중앙의료원, 코로나19 전담병상 확보 위해 병상 모두 소개

[아시아경제 이춘희 기자] 국립중앙의료원은 21일 오전 긴급비상회의를 열고 코로나19 중환자 감염병전담병상 확보를 위해 병상 모두를 소개(疏開)하기로 결정했다고 이날 밝혔다.

이를 통해 국립중앙의료원은 응급의료센터, 외상 중환자실을 포함한 외상센터, 중앙예방접종센터, 호스피스 병동, 비(非) 코로나19 중환자실 등을 모두 코로나19 중증?중등증 환자를 위한 감염병전담병상 300개로 전환할 예정이다. 또한, 코로나19 확진 환자에 대한 투석, 분만, 수술 등 특수 진료를 운영해 국립중앙의료원은 국가 보건의료위기상황에서의 책무를 수행할 계획이다.

이와 함께 국립중앙의료원은 "이 기능들이 실제 현장에서 신속히 작동하기 위해서는 현재 입원 중인 외상 중환자, 비 코로나19 중환자, 취약계층 환자 등의 타 의료기관 소개와 코로나19 환자를 진료할 수 있는 의료인력 지원에 대한 정부의 적극적 지원을 필요로 한다"며 "또한 병상 개수만 늘리는 것은 장기-단속(斷續)적인 유행 상황의 방도가 될 수 없으므로 위기의료대응에 걸맞는 중앙정부의 적극적인 법적, 제도적, 윤리적 고려가 절실하게 요구된다"고도 밝혔다.

