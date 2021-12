[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 4,220 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,210 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 “셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上[특징주]태양광 테마 강세…에스에너지·윌링스·신성이엔지 등 close =지배기업인 에스에너지 에스에너지 095910 | 코스닥 증권정보 현재가 4,220 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,210 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 “셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은…정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上[특징주]태양광 테마 강세…에스에너지·윌링스·신성이엔지 등 close 가 서울보증보험으로부터 차입한 금액 226억원에 대해 채무보증을 결정

◆ 엘아이에스 엘아이에스 138690 | 코스닥 증권정보 현재가 5,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,700 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 엘아이에스, 168억원 규모 레이저 제조장비 공급 계약엘아이에스, 2분기 적자 대부분 매출채권 대손충당금…"올해 환입 예정"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close =운영자금조달을 위해 75억 규모로 제3자 배정 유상증자를 결정.

◆ 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 17,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,500 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!확진자 비상, “제2의 씨젠” 또 한 번 강하게 터집니다! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close =셀트리온에 항원진단키트를 242억9337만원 규모로 제공하기로 결정.

◆ 매커스 매커스 093520 | 코스닥 증권정보 현재가 7,870 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,820 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는? close =와이아이케이와 127억6501만원 규모로 비메모리 반도체를 납품계약을 체결.

◆ 광진윈텍 광진윈텍 090150 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,000 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 광진윈텍 “이웰, 회생계획안 인가…바이오 SRF 발전 시장 진출”광진윈텍 "프로닉스 카이스트와 자율주행차용 음파 탐지 기술 개발"“셧다운제 폐지…” 게임 업계 최고 호황! 하지만 중요한 것은… close =1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 결정.

◆ 한국정밀기계 한국정밀기계 101680 | 코스닥 증권정보 현재가 1,440 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,440 2021.12.20 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 한국정밀기계, 28억 규모 공급 계약 체결결산시즌...코스닥 적자기업 비상한국정밀기계, 공작기계 테마 상승세에 7.63% ↑ close =보유주식 매각을 통한 재무구조 개선, 유동성 확보를 위해 한국주강의 주식 29만여주를 204억9420만원 규모로 양도하기로 결정.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr