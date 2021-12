코로나19 생활치료센터 천장서 물이 콸콸 … 확진자 등 133명 대피 중

부산 서면의 한 호텔 16층서 누수·정전 발생

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 생활치료센터로 이용 중인 한 호텔의 천장에서 물이 콸콸 쏟아지는 누수 사고가 나 격리 생활하던 확진자 등 130여명이 대피하는 소동이 일어났다.

20일 부산 부산진경찰서에 따르면 19일 오후 8시 24분께 모 호텔 서면점 16~17층에서 누수로 인한 정전이 발생했다.

고층부에서 발생한 누수사고는 1층 로비 천장의 조명등 인입구로 물이 쏟아질 정도로 커졌다.

지하 4층 지상 17층 규모의 이 호텔은 총 308실 가운데 확진자 격리 객실로 270실에 315개 병상을 사용 중이다. 현재 확진자와 간호 인력 등 133명이 입실하고 있다.

호텔 16층 객실에서 온수관 파열로 누수가 발생해 정전사고까지 이어진 것으로 알려졌다.

경비근무 중인 4기동대 직원이 누수와 정전을 확인했고, 즉시 확진자 등 133명의 이동을 요청했다.

경찰은 대대적인 확진자 이동 가능성에 대비해 경비경력을 추가 배치했고, 경찰서장이 지휘에 나섰다.

현재 입실자는 누수피해가 없는 층으로 대피해 입실조치를 마쳤다.

