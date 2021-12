건강 관리엔…지중해의 신비 ‘아티초크’ 등 건기식 성분 주목

[아시아경제 문혜원 기자] 사회적 거리두기 장기화로 배달 음식이나 야식을 먹는 횟수가 늘어나는 대신 외부 활동량은 줄어들면서 건기식을 통해 건강을 관리하고자 하는 소비자들이 증가하고 있다.

19일 관련 업계에 따르면 국내 건기식 시장은 폭발적으로 성장하고 있으며, 올해는 4조원을 넘긴 것으로 전망되고 있다.

먼저 ‘지중해의 신비’로 불리는 아티초크는 지중해 연안을 원산지로 둔 엉겅퀴과의 식물로 유럽에서는 르네상스 시대부터 아로마, 약용으로 쓰여온 채소다. 먹을 수 있는 부위가 적어 귀족 식물이라고도 불리는 아티초크는 지중해의 온화한 기후에서 자라 국내에서는 재배가 거의 불가능하기 때문에 구하기 어렵고 다소 생소한 식물이지만, 유럽에서는 이미 그 효능이 널리 알려져 ‘지중해의 홍삼’으로도 불리며 각광받고 있다.

칼로리가 낮으면서 칼륨, 미네랄, 섬유질을 풍부하게 함유한 팔방미인 채소로 다양한 효능을 지녀 슈퍼푸드로도 통한다. 아티초크 원물 내 대표적 성분인 ‘클로로겐산’은 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추어 각종 혈관 질환 및 성인병을 예방하는데 도움을 주며, ‘시나린’의 경우 소화 기능을 촉진해 간 해독에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

아티초크에서 핵심만을 추출한 ‘아티초크추출물’은 국내 최초로 지방 소화 관련 식약처 개별 인정 기능성을 획득한 유일한 원료로 알려지며 주목받고 있다.

이너뷰티 브랜드 슬로우 글로우의 ‘아티초크 어드밴스드 리듀서’는 100% 식물성분으로 지방소화를 위한 앰플과 체지방 감소를 위한 정제가 함께 구성된 제품이다. 앰플 주 원료인 아티초크추출물은 인체적용시험 결과 LDL 콜레스테롤 감소가 확인됐으며, 콜레우스포스콜리추출물, 바나바잎추출물 등은 각각 체지방 감소와 식후 혈당 상승을 억제 관련 기능성을 인정받아 다이어트가 고민이거나 고지방 식사를 즐겨하는 이들에게 제격이다.

빌베리는 진달래과로 색이 짙어 블루베리와 혼동되기도 하지만, 현재까지 재배가 아닌 야생에서만 채취가 가능하며 국내에서는 전적으로 수입에 의존하고 있다. 빌베리는 겉과 속이 모두 보랏빛으로 껍질에 항산화 성분이 풍부하며, 과육은 수용성 색소인 안토시아닌함량이 블루베리에 배해 4배 이상 월등히 높다. 유럽에서는 오래전부터 약재로 사용되어 왔으며, 2차 세계대전 당시 영국의 야간 비행 조종사가 챙겨 먹었다는 일화가 있다.

빌베리 추출물은 식약처로부터 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료로 인정받았으며, 스마트폰이나 모니터에 장시간 노출되고 있는 현대인들에게 큰 관심을 받고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr