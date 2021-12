포항시, 지역경제 활성화 잘했다 … 경북 평가 ‘2년 연속 최우수상’

코로나19 위기 속 지역경제 활성화 시책 ‘엄지 척’

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 포항시가 지난해에 이어 올해도 경상북도 지역경제 활성화 평가에서 최우수상을 받았다.

지역경제 활성화 평가는 도내 23개 시·군을 대상으로 소상공인과 전통시장 중심의 지역경제 활성화 우수시책 실적, 신규 국·도비 확보실적, 신규시책 발굴실적 등 한 해 동안 추진한 성과를 평가하는 행사이다.

시는 14일 열린 2021년 경상북도 지역경제 활성화 평가에서 최우수상을 거머쥐며 표창패와 시상금 500만원을 받았다.

변이 바이러스 발생과 코로나19 확산 위기에서 소상공인과 지역경제 활성화에 크게 이바지했다는 평이다.

소상공인 재난지원금을 상반기 102억원, 하반기 122억4000만원으로 두 차례 지급하고 175억원 규모로 저신용층 소상공인의 경영안정 자금 대출을 시행했으며 38억원 규모의 카드수수료 지원 사업도 추진했다.

포항시는 4000억원 규모의 포항사랑 상품권을 발행하고 모바일 상품권을 출시하면서 온라인 판매가 어려운 영세 소상공인의 온라인 판로 개척을 도왔다.

전통시장엔 방역 수칙을 강화하는 동시에 장보기 행사를 열고 야시장을 개장했다. 또 흥해시장과 중앙상가 공영주차장 조성공사, 장옥 개축, 화재 안전 개보수 공사를 시행해 시설현대화 사업을 추진했다.

올해 화제를 모은 드라마 ‘갯마을 차차차’ 촬영지인 청하시장은 방문객의 관심과 인기가 지속되도록 주요 촬영장소를 보존하고 편의시설을 마련하는 등 드라마와 연계한 지역 특색 사업으로 발전시켰다.

이강덕 포항시장은 “민생경제 회복을 위해 쉴 틈 없이 달려온 직원들에게 감사를 전한다”며 “지역경제 활성화를 위한 정책을 폭넓게 추진하고 소상공인과 중소기업, 시민이 빠짐없이 지원받도록 정책 마련과 사각지대 해소에 힘쓸 것”이라고 말했다.

