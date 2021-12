[특징주] 제이엘케이, AI의료산업 기대감에 상한가 진입

[아시아경제 황준호 기자] 국내 의료업체인 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 7,940 전일대비 1,830 등락률 +29.95% 거래량 807,629 전일가 6,110 2021.12.16 09:46 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"제이엘케이, 연평균 40% 성장 의료 인공시장 시장 수혜"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“위드코로나 백신여권”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는? close 의 주가가 16일 장 초반 강세를 나타내고 있다.

한국투자증권은 이날 제이엘케이에 대해 의료 인공지능(AI) 산업의 고성장이 기대된다고 평가했다. 투자의견 및 목표주가는 제시하지 않았다. 제이엘케이는 의료 AI 기업으로, CT(컴퓨터단층촬영), 엑스레이 등 의료영상을 AI로 분석하고, AI를 활용한 데이터 분석 솔루션 등을 제공하고 있다.

정송훈 한국투자증권 연구원은 "현재 의료 인공지능은 기술 초기 단계이므로 아직은 일부 대형병원에서 진단 보조 역할에 머무르고 있다"며 "그러나 기술 발전에 따라 의료 인공지능의 진단 속도 및 정확도가 개선되고 이와 발맞춰 보험 적용, 의료법 개정 등 제도적 개선이 이루어지면 의료 인공지능 산업의 폭발적인 성장이 가능할 것"이라고 말했다.

한편 이날 한 매체는 제이엘케이가 일본 후생성 산하 의약품 의료기기 종합기구(PMDA)로부터 인공지능 폐질환 솔루션 'JVIEWER-X'을 긴급 승인을 받았다고 보도했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr