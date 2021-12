미래새한감정평가법인, 아동주거환경개선 후원금 전달

한국해비타트와 협약 맺고 후원금 2000만원 기부

[아시아경제 윤슬기 기자] 미래새한감정평가법인(대표 유윤상)이 서울시 중구에 위치한 '한국해비타트'를 찾아 주거 취약아동 가정의 주거환경개선을 위한 후원금을 전달했다고 15일 밝혔다.

미래새한감정평가법인은 이날 주거복지 비영리단체인 한국해비타트와 협약을 맺고 후원금 2000만원을 기부해 주거취약 가정의 주거환경개선을 위해 힘을 보탰다.

이번에 전달된 기부금은 열악한 주거환경으로 고통받는 주거취약 가정의 주거환경개선사업을 위해 사용될 예정으로, 특히 미래의 꿈나무인 아동들을 위한 따듯한 보금자리, 안락한 주거공간을 조성하는 데 사용될 예정이다.

유윤상 미래새한감정평가법인 대표는 "아이들에게 집은 단순히 사는 곳 이상의 의미를 갖고 있다. 집은 아이들이 희망을 꿈꾸는 첫번째 공간이기 때문이다"며 "이번 기부는 2년째 지속되고 있는 코로나19 팬데믹으로 경제적으로 어려움을 겪고 있는 취약한 주거상황에 있는 아이들을 위해 관심과 정성을 모았다"고 말했다.

