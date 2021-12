2PM 황찬성, 결혼·임신 발표…소속사 JYP와 활동종료

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 투피엠(2pm) 멤버 황찬성이 결혼과 동시에 아빠가 된다고 알렸다. 소속사와 재계약을 맺지 않고 새로운 출발을 하겠다는 계획도 밝혔다.

황찬성은 15일 소셜네트워크서비스(SNS)에 "오랫동안 교제한 사람이 있다. 무엇이든 이야기할 수 있는 친구 그리고 연인이 되었다"며 "군 전역 후 결혼을 준비하고 계획하던 중 예상보다 빠르게 새 생명의 축복이 내렸고, 이르면 내년 초 결혼을 생각하고 있다"고 알렸다.

이어 "(여자친구가) 아직 임신 초기라 무척 조심스럽다"며 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다.

예비 신부에 관해 그는 "한 가정을 꾸려나가는 길에 배우자가 될 사람은 저와 같은 직업을 가진 사람이 아니기에 공개하지 않는 점 부디 너른 양해 부탁드린다"고 당부했다.

황찬성은 향후 활동 계획에 관해 "15년간 함께한 JYP엔터테인먼트와 내년 1월 계약 만료를 앞두고 있다"며 "삶을 동반할 새로운 가족이 생김과 더불어 제 길을 스스로 나서 개척해 보고자 회사와 충분한 의논을 거쳤고 재계약은 하지 않는 것으로 협의했다"고 밝혔다.

그러면서 "미래를 우선으로 두고 함께 소통하여 결정을 내렸고, 회사도 흔쾌히 밝은 앞날이 될 수 있도록 기원해 주시기로 했다"며 "저의 뿌리이자 오랜 친구 같은 회사와는 언제나 서로의 발전을 응원할 것"이라고 전했다.

그는 "아직 정확히 정해진 방향은 없지만, 팬들이 걱정하시지 않을 계획도 전하겠다"고 덧붙였다.

한편 황찬성은 2006년 MBC시트콤 '거침없이 하이킥'으로 얼굴을 알린 후 2008년 그룹 2PM 멤버로 데뷔해 '10점 만점에 10점', '우리집', '하니뿐' 등을 발표하고 인기를 얻었다. 이어 드라마 '7급 공무원', '욱씨남정기', '김비서가 왜 그럴까'에 출연했으며 현재 채널A '쇼윈도: 여왕의 집'에 출연하고 있다.

