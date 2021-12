김영찬 골프존 회장 "이웃사랑 버디 기금 4600만원 기부"

김영찬 골프존뉴딘그룹 회장(사진)의 선행이다.

15일 "가족이 이웃사랑 버디 기금 4600만원을 사랑의 열매 사회복지공동모금회에 기부했다"고 했다. 지난 1년간 라운드를 하면서 버디 이상의 스코어를 기록할 때마다 적립했다. 대전사회복지공동모금회를 통해 대전연탄은행을 지원한다. 지역사회 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기 사업에 사용된다. 골프존뉴딘그룹은 나눔과 배려의 경영이념 아래 매년 전 그룹사 임직원이 자원봉사활동에 동참하고 있다.

지역 사회공헌활동에 대한 공로를 인정받아 2019년에는 ‘강남구청장상’을 수상했다. 올해는 굿네이버스를 통해 서울, 인천, 대전지역 난방 취약계층을 돕는 온수매트를 전달해 온정을 나눴다. 김 회장은 "올해도 정성을 모아 적립한 이웃사랑 버디 기금으로 우리 지역사회와 따뜻한 온정을 나눌 수 있어 보람을 느낀다"며 "앞으로도 행복한 기부활동을 이어 나가겠다"고 전했다.