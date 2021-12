[아시아경제 공병선 기자] 세틀뱅크 세틀뱅크 234340 | 코스닥 증권정보 현재가 31,300 전일대비 450 등락률 +1.46% 거래량 50,501 전일가 30,850 2021.12.15 15:10 장중(20분지연) 관련기사 세틀뱅크, 7분기 연속 최대 매출…"간편결제·PG 성장"세틀뱅크, 010PAY 체크카드 대학생 서포터즈 ‘응카러’ 모집세틀뱅크, 온라인 결제 활황…실적 성장 ‘호호’ close 는 1주당 470원을 배당하는 현금배당을 결정했다고 15일 공시했다.

배당금 총액은 42억원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr