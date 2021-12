김정숙 여사, 호주 모리슨 총리 부인과 국립초상화 박물관 방문

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령과 호주를 국빈 방문 중인 김정숙 여사는 13일 오전 제니 모리슨 호주 총리 부인 초청으로 국립초상화미술관을 함께 방문했다.

캔버라 호주 국립초상화미술관은 호주의 원주민, 정치인, 성직자, 예술가와 운동선수 등 다양한 호주 사회 구성원들의 초상화가 전시된 곳으로 450여 점의 작품을 소장 중이다.

김정숙 여사는 호주의 산불과 가뭄 등 기후재난을 배경으로 한 인물 사진 앞에서 "흙먼지 가득한 삭막한 땅이 1년 후에 다시 촬영했을 때 초록으로 덮였다니 절망을 희망으로 바꾸려는 노력들이 깊게 다가온다"며 "미래세대에게 온전한 지구를 물려주기 위한 노력이 필요하다"고 말했다.

코로나 팬데믹으로 인한 봉쇄기간 중 허용된 방문을 통해 창문 너머 어머니를 담은 초상 앞에서는 "어머니의 미소를 담으려 한 마음이 더욱 애틋하다"고 감상을 말했다.

또 원주민 원로 마틸다 하우스, 호주 최초의 원주민 육상 올림피언인 프리맨 등의 초상을 보고는 "다문화 사회인 호주에서 다양한 문화권의 사람들이 각자의 자리에서 최선을 다해 살아가며 세상을 바꾸는 모습에 감명을 받았다"고 말했다.

김 여사는 '여성이 역사를 만든다' 특별전 관람 후에는 "호주 여성들의 당당함이 인상적"이라며 시드니 해양박물관에서 열리고 있는 '제주 해녀, 바다의 여인들' 전시를 언급하고 관람을 권하기도 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr