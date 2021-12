은수미 성남시장, 내년 사자성어 '승풍파랑(乘風破浪)'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 2022년 임인년(壬寅年) 시정 방향으로 사자성어 '승풍파랑(乘風破浪)'을 정했다.

승풍파랑은 '바람을 타고 물결을 헤쳐나간다'는 뜻이다. 중국 송나라 시대 '종각전'에 기록된 내용으로 남송의 명장 종각이 자신의 기개를 '거센 바람을 타고 만 리의 거센 물결을 헤쳐 나간다(願乘長風破萬里浪)'고 밝힌 데서 유래했다.

일상 회복의 문턱에서 새로운 변수를 만나 다시 몸과 마음이 위축되는 어려움에 직면했지만, 시민과 함께 역경을 극복하겠다는 뜻을 담았다는 게 성남시의 설명이다.

은수미 시장은 "코로나19를 비롯해 수없이 많은 어려움을 맞았으나, 매번 시민들의 신뢰와 지지를 통해 극복해왔다"면서 "아무리 거센 파도도 해안가 모래를 만나 소멸하듯이, 강한 신념과 연대를 통해 마지막 위기를 이겨내겠다"고 강조했다.

이어 "2022년은 민선 7기 성과를 기반으로 미래를 재구조화하는 중요한 시기가 될 것"이라면서 "지난 4년간 8호선 연장, 성남 도시철도 트램, 리모델링, 백현 마이스 조성 등 성남의 새로운 50년을 차분히 준비해 온 만큼, 곧 시민들이 체감하고 혜택을 공유할 수 있는 풍성한 결과들을 보여드리겠다"고 덧붙였다.

