"올 것이 왔다"…배달의민족 '보이콧' 선언한 배달 대행업체들

경기 의정부 지역서 전단지 배포

"배달료 추가 인상, 도리에 안 맞아"

"공공앱 '배달특급' 이용하자" 호소

[아시아경제 김보경 기자] 경기도 의정부 지역 일부 배달대행 업체들이 배달의민족 '보이콧'을 선언했다. 배달의민족이 단건배달 서비스로 배달료를 인상해 자영업자와 소비자가 피해를 보고 있다는 주장이다. 이들은 경기도 공공배달 애플리케이션(앱)인 '배달특급'을 이용하는 공동행동에 나서자고 촉구했다.

12일 배달업계에 따르면 슈퍼히어로 배달대행 연합은 최근 의정부 일대에 '누가 배달료 인상을 부추기는가?' 라는 제목의 전단지를 배포했다. 이들은 "배민1(배달의민족 단건배달 서비스)이 평균 배달료의 2배를 제시하면서 기사 확보에 열을 올리고 지역 배달 생태계를 혼돈에 빠트리고 있다"고 주장했다.

배민1 수행 라이더에 대한 보수 인상으로 연쇄적인 배달료 인상을 불러 일으켰고, 음식값 인상으로 전가되면서 가맹 음식점과 소비자 모두 피해를 보고 있다는 것이다.

배달의민족, 쿠팡이츠 등 플랫폼 기업들이 자본력을 동원해 라이더를 자체 모집한 탓에 영세 배달대행 업체들의 배달료 인상이 불가피하다는 설명이다.

특히 "이미 금년 4월에 배달요금을 3500원에서 4000원으로 인상한 바 있다"며 "여기에서 추가 인상을 한다는 건 도리에도 맞지 않고 이치에도 맞지 않는다"고 입장을 밝혔다.

이들은 "경기도와 의정부에서 시행하는 배달특급을 무기로 거대 플랫폼의 횡포에 맞서는 공동행동에 돌입해야 한다"며 "음식점 사장님과 의정부 소비자의 적극적인 참여와 깨어있는 시민의 힘을 보여달라"고 호소했다.

이어 "배달특급의 시장 점유율이 50%를 넘어간다면 그 자체로 거대 플랫폼 기업을 견제하는 효과를 갖는다"며 "배달특급을 애용하는 공동행동에 동참해달라"고 요청했다.

배달특급은 경기도가 운영하는 공공 배달앱으로, 지난해 4월 이재명 더불어민주당 대선 후보가 경기지사 시절에 '경기도주식회사'를 통해 출시했다.

음식점주가 부담하는 중개 수수료가 매출액의 1%로 저렴하고 지역화폐 사용이 가능해 소비자도 할인 혜택을 받는 장점이 있다.

한편 최근 배달 수수료 인상 문제에 대해 문재인 대통령은 "수수료 현황을 정확히 파악하라"고 지시한 바 있다.

문 대통령은 지난 8일 청와대 내부회의에서 "수수료 인상이 영세한 입점 업체에게 과도한 부담이 되진 않는지, 또 인상의 혜택이 배달기사에게 돌아가는지 확인하라"고 지시했다고 박경미 청와대 대변인이 전했다.

일각에선 문 대통령의 지시가 이 후보에게 힘을 실어주기 위한 것 아니냐는 해석이 나온다.

한 배달업계 관계자는 "특정 배달앱에 대해 공개적으로 보이콧을 선언하는 움직임은 처음 있는 일"이라며 "거대 플랫폼 기업에 대한 배달 대행업체들의 저항이 격해지는 양상"이라고 설명했다.

이 관계자는 "문 대통령 지시는 단건배달, 배달앱 광고료, 배달 대행업체 수수료 등 배달 생태계 전반에 해당될 것으로 보인다"고 말했다.

