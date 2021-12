성북구 봉사왕 5000시간 이상 봉사활동 유해순 씨

6일 성북구청 다목적홀에서 2021 자원봉사자의 날 기념식 개최... 자원봉사자 노고 치하 인증패 및 유공 표창 수여

[아시아경제 박종일 기자] 2021년 성북구 봉사왕으로 송이봉사단 유해순 씨(65)가 선정됐다.

송이봉사단, 정릉4동 자원봉사캠프, 길음종합사회복지관 등에서 취약계층을 위한 반찬 나눔, 경로식당 조리 및 배식 등 누적 봉사시간이 5000시간이 넘는다.

성북구(구청장 이승로)가 자원봉사자의 날 기념식 행사를 개최, 한 해 동안 남다른 사명감으로 자원봉사활동을 펼친 자원봉사자를 격려했다.

6일 성북구청 다목적홀에서 진행한 기념식은 방역수칙 준수를 위해 축하공연, 축하객이 없이 간소하게 진행했지만 그 어느 때보다 열기가 높았다.

송이봉사단, 정릉4동 자원봉사캠프, 길음종합사회복지관 등에서 5000시간 이상 봉사 활동을 한 봉사왕 유해순 씨(65) 외에 84세 원종언 어르신은 고령에도 1000시간 이상 경로식당 무료급식 자원봉사 활동을 펼쳐 동장 인증패를 받았다.

부부가 나란히 3000시간 이상 봉사활동을 해 은장 인증패를 받은 경우도 있었다. 김기철(62), 이경자(54) 씨로 반찬만들기 및 전달, 안부전화, 취약계층 물품 배부 등 봉사활동을 했다.

이승로 성북구청장은 “자원봉사자 여러분의 노고에 깊은 감사를 드리며, 많은 이에게 따스한 사회를 만들어 주어 고맙다”면서 “자원봉사자가 봉사활동을 추진함에 어려움이 없도록 최선을 다하겠다”고 고마움을 전했다.

