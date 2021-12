[인사] 농협중앙회·농협경제지주

◇ 농협중앙회 교육지원 부서장

▶비서실장 정용왕 ▶이사회사무국장 박장순 ▶기획실장 주영준 ▶농촌지원부장 오정석 ▶IT상호금융부장 박흥연 ▶IT디지털정보단장 김태성 ▶디지털혁신실장 지우호 ▶신용보증기획부장 김창선 ▶조합감사위원회사무처장 최운재

◇ 농협중앙회 상호금융 부서장

▶상호금융기획부장 남궁관철 ▶상호금융소비자보호부장 김동석 ▶상호금융리스크관리부장 임도곤 ▶상호금융수신지원부장 이동근 ▶상호금융여신지원부장 박정균 ▶상호금융투자심사부장 이희운 ▶상호금융디지털채널부장 김영훈 ▶상호금융국내증권부장 박종탁

◇ 농협경제지주 농협경제 부서장

▶경제기획부장 정승일 ▶회원경제부장 이동영 ▶디지털경제부장 맹석인 ▶산지원예부장 김영일 ▶양곡부장 백형일 ▶인삼특작부장 박하완 ▶자재부장 석종수 ▶에너지사업부장 정정수 ▶농산물도매분사장 정창윤 ▶공판사업분사장 명재완 ▶식품사업부장 이수희 ▶소매유통부장 옥영석 ▶마트지원부장 서세영 ▶마트상품부장 심민섭 ▶온라인사업부장 이수철

◇ 농협경제지주 축산경제 부서장

▶친환경방역부장 전세우 ▶축산컨설팅부장 유문재

김철현 기자 kch@asiae.co.kr