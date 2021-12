구례군지역사회보장협의체, 첫돌지원금 및 카시트 전달식 가져

저소득 돌봄 취약계층 44가구에 첫돌지원상품권 및 카시트 전달

구지사협, 슬기로운 나눔생활 4탄 ‘너의 첫 번째 생일을 축하해!’ 전달식

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군지역사회보장협의체(민간위원장 임재신)는 저소득 돌봄 취약계층 및 다문화가정 44가구에 첫돌지원금 및 카시트를 전달했다고 10일 밝혔다.

이날 전달식은 공공위원장 구례군수, 민간위원장 임재신, 건강가정·다문화가족지원센터장 도운, 대표 13가정이 참석한 가운데 진행됐다.

구례군지역사회보장협의체에서 추진하는 ‘나눔문화확산사업(부제: 슬기로운 나눔 생활)’의 일환으로 다양한 가족지원정책을 추진하는 구례군건강가정·다문화가족지원센터가 협력해 의미를 더했다.

첫돌지원금은 10만 원 상당 상품권으로 지난해 출생아가 있는 저소득 돌봄 취약계층에 지원 됐으며, 카시트는 올해 출생아 및 출생 예정인 돌봄 취약계층에 전달했다.

김순호 구례군수는“아기 울음소리가 귀한 우리 구례에서 태어나서 건강하게 첫돌을 맞은 우리 아이들의 첫 번째 생일을 진심으로 축하한다”며 “양육부담 경감과 돌봄 사각지대가 발생하지 않도록 다양한 지원책을 마련하겠다”라고 말했다.

