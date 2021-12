우려가 약해지면 "목표주가 괴리율 큰 기업서 투자 기회 찾아라"

[아시아경제 이선애 기자] 각종 우려감으로 투자심리가 위축되며 벌어졌던 코스피 목표주가지수 괴리율이 줄어드는 모습이다. 이처럼 우려가 약해질 때 목표주가 괴리율이 평소보다 과도하게 벌어진 기업에서 투자 기회를 찾아야 한다는 조언이 제기됐다.

11일 DB금융투자에 따르면 코로나19 오미크론 변이 바이러스 우려 완화, 반발 매수세 유입 등으로 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수가 강하게 반등했다. 오미크론 변이 증세가 심각하지 않다는 소식에 주초 상승 출발한 S&P 500은 글로벌 제약회사가 부스터샷의 효과에 대한 가능성을 언급함에 따라 더욱 힘을 받았다. 직전 2주간의 하락폭을 대부분 만회하는 움직임이다. KOSPI는 기관과 외국인의 수급이 집중되는 IT를 중심으로 2주 연속 상승세를 기록했다.

지난 8월 말을 고점으로 하향세를 기록 중인 코스피 12개월 선행 주당순이익(EPS)이 소폭이지만 반등했다. 2022년 이익 전망치에 대한 가중치 증가, 경기 재개방 수혜 기업들의 이익 전망치 상향 등에 힘입어 대부분 섹터의 이익 전망치가 상향 조정되었기 때문이다. S&P500 지수의 12개월 선행 EPS는 11주 연속 상승 중이다. 금융 부분을 제외한 전 섹터의 이익 전망치가 상승했으며 경기 재개방 관련주 중심의 실적 개선 기대감이 이어졌다.

설태현 DB금융투자 연구원은 "센티멘트 회복시 평소보다 목표주가 괴리율이 큰 기업에서 투자 기회를 찾을 수 있다"면서 "최근 1년간 주간 목표주가 괴리율을 표준화한 지표를 사용하고 추가로 목표주가에 대한 추정기관의 의견차가 크지 않으며 최근 1달 내 목표주가가 하향 조정된 기업은 제외한 결과 제주항공, BGF리테일, SPC삼립, 강원랜드 등이 꼽혔다"고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr