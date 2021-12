코로나19 신규 확진자 사흘째 7000명대...누적 50만 돌파(상보)

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 사흘 연속 7000명대를 기록했다. 코로나19 확산세가 이어지며 위중증 환자 역시 사흘째 800명대 중반을 나타내고 있다.

중앙방역대책본부는 10일 0시 기준으로 국내 발생 확진자 6983명, 해외유입 사례 39명이 확인돼 신규 확진자는 총 7022명이라고 밝혔다. 총 누적 확진자 수는 50만3606명 (해외유입 1만6016명)을 기록했다.

신규 확진자 수는 사흘 연속 7000명대다. 전날보다는 80명 줄었지만 여전히 7000명대로, 지난달 '위드 코로나' 시행으로 방역조치가 완화된 이후 다시 급증하는 추세다. 누적 확진자 수는 지난달 17일 40만명을 넘어선 데 이어 약 3주 만에 50만명을 돌파했다.

지역별로는 서울 2786명, 경기 2022명, 인천 463명으로 수도권이 75.5%(5271명)을 차지했다. 부산 303명, 대구 163명, 광주 35명, 대전 157명, 울산 43명, 세종 10명, 강원 150명, 충북 94명, 충남 158명, 전북 97명, 전남 69명, 경북 182명, 경남 204명, 제주 47명 등이다.

이날 0시를 기준으로 오미크론 변이 바이러스 감염 환자는 국내 감염 3명이 새로 확인됐다. 누적 감염자는 해외 유입 15명, 국내 감염 48명 등 63명이다.

코로나19 사망자는 53명 늘어났다. 누적 4130명으로 치명률 0.82%다. 입원 중인 위중증 환자는 852명으로 전날보다 5명 줄었다. 위중증 환자도 지난 8일부터 사흘째(840명→857명→852명) 800명대를 기록했다.

한편 코로나19 예방접종 대응 추진단은 10일 0시 기준으로 1차 접종은 4만4915명으로 총 4287만1274명이 1차 접종을 받았다고 밝혔다. 이 중 5만4713명이 2차 접종을 완료해 총 4156만8595명이 2차 접종을 완료하였다고 밝혔다. 3차(부스터) 접종은 43만9915명으로 총 528만9734명이 3차(부스터) 접종을 받았다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr