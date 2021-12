크리스마스 ‘쇼핑찬스’ 이커머스서 쏟아진다

쿠팡, '2021 크리스마스' 전문관 운영

티몬, 크리스마스 홈파티 준비 위한 '산타랜드'

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 크리스마스를 앞두고 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 재확산에 오미크론 변수까지 등장하며 올해 연말도 대면 모임 보다는 집에서 홈파티를 즐기는 트렌드가 이어질 것으로 예상되는 가운데 소비자들이 보다 합리적으로 크리스마스 준비를 할 수 있는 기회가 될 전망이다.

쿠팡은 이달 25일까지 크리스마스 관련 모든 상품들을 한곳에 모은 크리스마스 전문관을 운영한다. ▲홈파티 소품 ▲홈파티 준비 ▲크리스마스 선물 등의 카테고리로 구성해 3000여종의 다채로운 크리스마스 용품을 선보인다. 크리스마스 트리, 조명, 장식 등 소품부터 로봇, 완구, 인형 등 장난감까지 한 페이지에서 만나볼 수 있다. 연인과 친구를 위한 선물도 추천한다.

아이들 선물용 완구를 위주로 할인 행사도 진행된다. 19일부터 23일까지 5일 간 인기 브랜드의 브랜드 데이를 통해 아이들이 좋아하는 캐릭터 상품을 할인가에 구매할 수 있다. 홈파티 관련 밀키트와 케이크 사전 예약을 하면 로켓프레시로 24일 새벽에 받아 파티를 준비할 수 있다.

쿠팡 관계자는 "쿠팡에서는 파티 용품이나 선물부터 로켓프레시로 음식까지 한 번에 구매할 수 있어 특별한 기념일을 만드는 데 편리하다"며 "브랜드 할인, 사전예약 등 다양한 혜택을 준비했으니 크리스마스 준비에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

티몬은 크리스마스를 앞두고 오는 25일까지 '산타랜드' 기획전을 실시한다. 티몬은 일찌감치 홈파티 준비에 나서는 수요에 맞춰 이번 기획전을 열고 홈파티 준비 용품은 물론 비대면 선물하기로 주고받을 수 있는 상품들을 다양하게 준비했다. 카카오페이 결제 시 최대 10% 추가 할인을 지원하고 핸드폰 번호만 알면 간편하게 연말 선물을 보낼 수 있는 티몬 선물하기 전용 10% 할인 쿠폰도 제공한다.

티몬에 따르면 코로나19 확산세가 거세지기 시작한 최근 2주 간 홈파티 관련 용품을 전년 동기와 비교한 결과 보드게임(102%), DIY공예(30%) 카테고리의 증가세가 눈에 띄었다. 맛있는 음식을 먹고 크리스마스 인테리어로 분위기를 내는 데 그치지 않고 가족, 지인들과 가깝게 교류하며 시간을 보낼 수 있는 홈파티 문화가 자리잡고 있는 것으로 보인다.

이에 맞춰 티몬 산타랜드에선 연말 모임에 재미를 더해줄 필수품인 보드게임 특가모음전을 선보인다. 일년 내내 산타를 기다려온 아이들을 위한 선물도 특가다. 1만원 미만부터 5만원 이상까지 가격대별 선물을 추천한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr