[클릭 e종목] “엔씨소프트, 내년부터 신작·해외 확장 모멘텀 강화”

올 4분기 실적은 컨센서스 대비 소폭 하회 추정

IBK투자증권 "엔씨소프트, 목표주가 103만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 엔씨소프트의 올해 4분기 실적이 시장전망치(컨센서스)를 소폭 하회할 것으로 전망된다. 다만 신작과 해외 시장 확대 등에 힘입어 내년 실적은 반등할 것이라는 게 IBK투자증권의 관측이다.

10일 IBK투자증권은 엔씨소프트의 올 4분기 매출을 전년 동기 대비 41.5% 증가한 7944억원, 영업이익을 같은 기간 40.3% 늘어난 2199억원으로 추정했다. 이는 각각의 컨센서스 대비 2.34%, 5.95% 하회하는 수준이다.

지난달 4일 정식 출시된 ‘리니지W’의 성적은 긍정적이다. 리니지W는 출시 후 초기 일주일 동안 일매출 120억원을 기록했고 서버수는 108개에서 이날 기준 192개까지 증가할 예정이다. 아울러 기존작 ‘리니지M’과 ‘리니지2M’의 매출은 전 분기 대비 감소하더라도 리니지W에 유저를 뺏기는 등 잠식효과는 제한적인 것으로 판단된다.

다만 전체 비용이 증가한 것이 올 4분기 실적에 악영향을 줄 것으로 예상된다. 이승훈 IBK투자증권 연구원은 “리니지W 및 기존 게임들의 홍보 증가로 마케팅 비용이 전 분기 대비 2배 이상 증가했다”며 “인원 증가와 연말 야구단 계약 이슈 때문에 인건비와 기타 비용도 늘어날 것”이라고 분석했다.

내년부터는 해외 확장 및 신작 출시가 성장동력(모멘텀) 역할을 할 것으로 보인다. 내년엔 리니지W가 북미와 유럽에서 출시될 계획이다. 향후 신규 영지 아덴과 신규 클래스 다크엘프, 서버침공 등 업데이트도 예정돼 있어 콘텐츠 소진 관련 문제는 불거지지 않을 것으로 관측된다.

아울러 프로젝트 TL의 글로벌 출시를 비롯해 다수의 신작 게임도 준비 중이다. 이 연구원은 “리니지 지적재산권(IP)에 플레이투언(Play to earn·P2E)이 적용될 가능성이 높기 때문에 신작 게임 모멘텀이 더욱 확산될 것”이라고 설명했다.

이에 IBK투자증권은 엔씨소프트의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 103만원을 유지했다. 전일 종가는 73만7000원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr