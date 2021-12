롯데百, 혁신주도형 임금격차 해소 협약 체결…파트너사와 동반성장

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점과 동반성장위원회가 '혁신주도형 임금격차 해소 협약'을 재체결해 협력 중소 파트너사의 임금 격차 해소와 기술 경쟁력 강화에 나선다.

롯데백화점은 10일 "2018년 대기업과 중소기업간 임금격차 해소 및 동반성장을 위해 체결한 '임금격차 해소 협약'이 올해 만료됨에 따라 이날 협약 기간을 3년 더 연장해 재체결한다"고 밝혔다.

협약의 주요 내용은 대금 제대로 주기 3원칙 준수 및 혁신주도형 임금 지불능력 제고, 임금 및 복리후생, 기타형 임금지불능력 제고, 경영안정금융 지원 등 혁신주도형 임금격차 해소 상생협력 프로그램 운영이다.

이번 협약으로 롯데백화점은 2024년까지 약 2400억원 규모의 상생 협력 프로그램을 운영해 ESG(환경·사회·지배구조) 컨설팅 지원, 복리후생 지원, 지속가능경영 지원, 판로개척 지원, 성과공유제 지원, 협력사 임직원 무상직무교육, 동반성장펀드·기금, 조기 대금 지급 등 다양한 분야에서 지속적으로 협력 파트너사와의 상생에 힘쓸 계획이다.

김학수 롯데백화점 CSR팀장은 "이번 재협약을 바탕으로 협력 파트너사와의 동반성장이 단순 협약을 넘어 하나의 문화로 정착되길 바란다"며 "롯데백화점과 협력 파트너사가 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

