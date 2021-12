美 신규 실업수당 청구 52년만 최저

[아시아경제 조현의 기자] 미국의 신규 실업수당 청구건수가 52년 만에 최저치를 기록했다.

미 노동부는 9일(현지시간) 지난주(11월28일~12월4일) 신규 실업수당 청구건수가 전주보다 4만3000건 감소한 18만4000건으로 집계됐다고 발표했다.

이는 블룸버그통신과 주요 외신이 각각 집계한 전문가 전망치 22만건, 21만5000건을 크게 밑돈 수준으로, 1969년 9월 첫째 주 이후 가장 낮은 수치다.

미국의 실업수당 청구건수는 지난달 셋째 주 19만4000건으로 1969년 11월 이래 최저치 기록을 세운 것을 시작으로 3주 연속 20만건대 안팎을 오갔다.

코로나19 사태 직전 20만건대 초반을 기록했다는 점을 고려하면 사실상 팬데믹 이전 수준으로까지 회복했다.

최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 3만8000건 증가한 195만건으로 역시 팬데믹 이전 수준을 유지했다.

실업수당 청구건수의 급감은 인력난과 무관하지 않다. 다만 이번 결과가 정확하지 않다는 지적도 나온다.

노동부는 매주 실업수당 청구건수를 계절적 고용 패턴의 변화에 맞춰 조정한 뒤 발표하는데 임시 채용이 증가하는 연말 시즌에는 이러한 계절 조정이 쉽지 않다는 것이다.

실제로 계절 조정을 하지 않은 지난주 신규 실업수당 청구건수는 전주보다 오히려 6만4000건 증가한 28만건으로 집계됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr