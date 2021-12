"왜 마스크 안쓰냐", "같은 말만 반복"…정은경 생중계 창에 비난 쇄도

질병청, 소아·청소년 백신접종 온라인 브리핑

[아시아경제 나예은 기자] 정은경 질병관리청장이 소아·청소년의 코로나19 백신 접종 필요성을 설명하기 위해 전문가들이 함께 참여하는 특집 브리핑을 마련했다. 그러나 이날 생중계 댓글창에는 강제 접종에 반대한다는 비난이 쇄도했다.

정 청장은 지난 9일 질병관리청 브리핑실에서 이재갑 한림대 의대 교수, 정재훈 가천대 의대 교수, 고재영 질병관리청 대변인과 함께 코로나19 백신 관련 학생·학부모의 질의응답 시간을 가졌다.

정 청장은 소아·청소년 코로나19 확진자 발생이 지속적으로 증가하고 있다는 현황과 함께 12~17세 미접종군의 코로나19 발생률이 접종완료군의 25.3배라는 등의 통계를 근거로 들어 백신 접종 설득에 나섰다.

그러나 정 청장과 이 교수 등이 마스크를 쓰지 않은 모습을 발견한 누리꾼들은 출연자들의 '노마스크(no-mask)'를 지적했다. 실시간 채팅 창에는 "너네는 왜 마스크를 안 쓰느냐"는 비판이 잇따라 나왔다. 이에 정 청장과 이 교수는 마스크를 착용하고 브리핑을 이어갔다. 고 대변인은 브리핑을 마칠 때까지 노마스크 상태였다.

또 학생과 학부모들은 민간 전문가로 참석한 두 교수에 대해 불만을 드러냈다. 보건당국에서 방역 관련 전문가를 섭외할 때 유독 이재갑·정재훈 두 교수가 자주 나오며, 해당 교수들이 정부 지지 발언을 해왔다는 이유에서다. 누리꾼들은 "대한민국에 전문가가 두 사람 뿐인가요?", "반대하는 전문가 의견도 들어보고 싶다", "AI 인가. 똑같은 얘기만 반복한다" 등의 반응을 보였다.

한편 지난 8일 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 '청소년 코로나19 백신접종! 무엇이든 물어보세요'라는 주제로 온라인 포럼을 했을 때도 실시간 댓글 창에는 비난 댓글이 잇따랐다.

실시간 채팅 창에는 "이게 나라냐 공산당이냐", "너나 맞아라", "포럼마저 소통이 아닌 강요네요", "학원·독서실은 방역패스 하면서 백화점·종교시설은 왜 제외인가요?" 등의 불만이 쏟아졌다. 당시 행사에도 이날 정 청장과 함께 민간 전문가로 참여한 정재훈 교수가 패널로 나왔다.

