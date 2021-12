'10주년' 쏘카 박재욱 대표 "스트리밍 모빌리티로 시장 혁신"

카셰어링·전기자전거·철도·숙박까지 '슈퍼앱' 선보인다

[아시아경제 부애리 기자] 박재욱 쏘카 대표가 창립 10주년을 맞아 "스트리밍 모빌리티로 시장을 혁신해나가겠다"고 밝혔다. 스트리밍 모빌리티는 자동차를 소유하지 않아도 이용자의 필요와 취향에 맞게 언제 어디서나 제공되는 이동 서비스를 말한다.

박 대표는 9일 열린 미디어데이 행사에서 인공지능(AI)을 활용한 이동 데이터 분석, 차량 제어, 관리 등 모빌리티 기술력을 통해 시장을 선도한다는 전략을 공개했다.

차량 공유 서비스(카셰어링)인 쏘카는 2011년 제주도에서 100대의 차량으로 시작해 올해 1만8000대까지 운영차량을 확대했다. 이용자 수는 30명에서 700만명으로 늘었다. 지난해에는 모빌리티 기업 최초로 유니콘 기업(기업가치 1조원이 넘는 스타트업)이 됐다.

쏘카는 내년부터 카셰어링, 전기자전거, 철도 등을 애플리케이션(앱)에서 모두 예약할 수 있는 ‘슈퍼앱’을 선보인다는 구상이다. 또 주차, 숙박 예약 등과 연계해 이동 전과 이동 후에도 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 확장해 나갈 예정이다.

또 택시처럼 원하는 장소에서 출발해 목적지에서 차량을 반납하는 편도 이동 서비스를 확대한다. 쏘카는 편도 서비스가 자율주행 시대를 대비해 수만 대 이상의 대규모 차량을 관리·운영하는 기술력과 노하우를 축적하고 방대한 이동 데이터를 사전에 확보하는 핵심 기반이 될 것으로 예상하고 있다.

이용자가 차 안에서 음식 배달과 쇼핑을 할 수 있는 이동 연계 결제 서비스 개발도 추진한다. 차량 운영 대수도 2027년까지 최대 5만대로 늘릴 계획이다.

박 대표는 "미래 모빌리티 시장의 키워드는 전기차와 자율주행이기 때문에 관련 기술이 발전할수록 이동 서비스를 제공하는 모빌리티 플랫폼 기업이 시장의 주도권을 가져갈 것"이라며 "이동이 필요한 순간에 누구나 편리하게 이동할 수 있는 서비스를 제공하겠다"고 강조했다.

