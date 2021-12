경기도, 내년 4월까지 김 양식장 '무기산' 불법사용 단속

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 김 양식장 불법행위 집중단속에 나선다.

경기도는 이달 13일부터 내년 4월30일까지 5개월간 도내 김 양식장의 무기산(無機酸) 사용과 무면허 김 양식 행위 등에 대한 도-시ㆍ군 합동 단속을 실시한다고 9일 밝혔다.

무기산은 김 양식장에서 이물질을 제거할 때 쓰는 불법 물질로, 염소이온 농도가 30~33%로 유기산(9.5% 이하)에 비해 산성이 강하다. 특히 해양 환경오염 및 수산물의 안전성을 해칠 수 있어 해양수산부에서는 유해화학물질로 분류, 김 양식에 사용을 금지하고 있다.

이번 단속 대상은 화성시 48곳, 안산시 18곳 등 김 채취 양식장 66곳 3100ha다.

주요 단속 내용은 ▲(육상) 항ㆍ포구 주변 불법 무기산 보관, 적재 행위 ▲(해상) 김 채취 중인 어장관리선 내 유해약품 적재, 사용 여부 등이다.

육상에서는 무기산 보관 가능성이 큰 김 양식장 인근 항ㆍ포구(안산 탄도ㆍ행낭곡, 화성 제부 궁평항 등) 주변의 선착장, 창고, 비닐하우스 등을 집중적으로 점검한다. 해상에서는 도, 안산시, 화성시 어업지도선 3척을 활용해 김 채취 양식 현장과 어장관리선에 대한 검문ㆍ검색을 강화한다.

현행 수산자원관리법은 김 양식장에 사용할 목적으로 유해화학물질(무기산)을 보관하거나 사용하는 행위를 엄격하게 제한하고 있다. 이를 위반하면 2년 이하 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처하고 어업면허 정지ㆍ취소 등의 행정처분도 받게 된다.

도는 김 양식장 내 무기산 불법 사용을 억제하기 위해 매년 6억원 이상의 사업비를 투자해 해양수산부의 활성처리제 사용기준 고시에 적합한 염소이온 농도 9.5% 이하의 활성처리제(유기산)를 안산ㆍ화성시 김 양식장에 지원하고 있다.

김성곤 경기도 해양수산과장은 "무기산 사용으로 인해 해양환경을 파괴하고 경기도 김 제품에 대한 불신을 초래하는 행위 등에 대해서는 무관용 원칙으로 강력하게 처벌해 공정한 어업 질서를 확립해 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr