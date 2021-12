중랑구, 취약계층 건강보험료 지원 우수지자체 선정

2007년 관련 조례 제정해 저소득 주민 대상으로 건강보험료 지원...복지사각지대 발생 방지를 위해 다양한 사회안전망 정책

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 올해 저소득 취약계층 건강보험료 지원 우수지자체로 선정돼 지난 6일 국민건강보험공단으로부터 감사패를 수여 받았다.

저소득 취약계층 건강보험료 지원사업은 취약계층이 건강보험료를 미납해 병원 이용을 하지 못하게 되는 상황을 사전에 예방하고자 마련된 사업이다.

구는 지난 2007년 관련 조례를 제정해 2008년부터 현재까지 저소득 취약계층을 대상으로 건강보험료와 노인장기요양보험료를 지원하고 있다.

대상은 기초생계수급자나 의료급여수급자가 아닌 만 65세 이상 노인세대, 한부모가족, 소년소녀가정 세대, 등록장애인이 있는 세대, 국가유공자 세대, 만성 또는 희귀난치성 질환자가 있는 세대 중 건강보험료 및 노인장기요양보험료가 1만4540원 이하로 고지되는 저소득 취약계층 세대다.

구는 매월 이런 저소득 취약계층 400여 세대를 국민건강보험공단 중랑지사로부터 추천받아 건강보험료를 지원하고 있다. 지난해는 총 5658세대가 약 3400만원의 건강보험료를 지원받았고, 올해는 9월 말 기준 3518세대가 약 2700만원의 건강보험료를 지원받아 의료혜택을 받을 수 있었다.

류경기 중랑구청장은 “취약계층 건강보험료 지원사업은 아파도 건강보험료를 미납해 제때 병원에 가지 못하는 불상사를 막는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 저소득 틈새계층에 대한 의료서비스 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

구는 복지사각지대 해소를 위해 수급 가능성이 예상되는 주민들을 대상으로 기초생활보장 등의 사회복지서비스 지원에서 누락되지 않도록 맞춤형 급여 안내(복지멤버십) 문자를 발송하고 올 10월부터 실시한 기초생계급여 부양의무자 기준 폐지를 적극적으로 홍보하고 있다.

이외도 위기가정통합지원센터 운영, 돌봄SOS센터 사업, 아동학대 대응을 위한 아동보호팀 신설 등 사회안전망 강화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr