손담비·이규혁 3개월째 열애…친구에서 연인으로

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 겸 배우 손담비와 전 스피드 스케이트 국가대표 이규혁이 열애 중이다.

에이치앤드엔터테인먼트 관계자는 2일 아시아경제에 "손담비와 이규혁이 친구로 알고 지내다 3개월 전부터 교제를 시작했다"고 밝혔다.

아울러 이규혁의 소속사 IHQ 측도 같은 입장을 전했다.

앞서 한 매체는 손담비와 이규혁이 올 초부터 진지한 만남을 이어오고 있다고 보도했다. 자연스럽게 만난 두 사람은 골프를 함께 즐겼으며, 지인들에게 열애 사실을 숨기지 않은 것으로 알려졌다.

손담비는 2007년 '크라이 아이'를 발표하고 가수로 데뷔했으며, '미쳤어', '토요일밤에' 등을 불렀다. 2009년에는 드라마 '드림'을 시작으로 '빛과 그림자', '미세스캅2', '동백꽃 필 무렵' 등에 출연했다.

이규혁은 스피드 스케이트 국가대표 출신으로 세계선수권 4회 우승을 기록했으며, 올림픽 6회 참가했다. 2014년 소치 동계올림픽을 끝으로 은퇴한 후, 지난 9월 IHQ와 전속계약을 맺었다. 특히 온 가족이 빙상 국가대표 출신으로 잘 알려져 있다.

