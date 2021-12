'드라마 명가' 팬엔터테인먼트, 네이버제트 제페토와 ‘메타버스 콘텐츠’ 만든다

[아시아경제 유현석 기자] 팬엔터테인먼트 팬엔터테인먼트 068050 | 코스닥 증권정보 현재가 5,640 전일대비 950 등락률 +20.26% 거래량 6,207,652 전일가 4,690 2021.12.02 11:06 장중(20분지연) 관련기사 ‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일시간 지나면 없어진다...꼭 잡아야할 초특급 유망주 close 가 ‘메타버스 드라마’ 구현을 위해 네이버제트 제페토(ZEPETO)와 손잡았다.

팬엔터테인먼트는 웹툰 '쩔해주세요' 지식재산권(IP)의 영상화와 관련해 네이버제트(이하 네이버 제페토) 및 키다리스튜디오와 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

'쩔해주세요'는 키다리스튜디오가 제작한 동명 웹툰을 원작이다. 현실에선 백수지만 게임 안에서는 만렙(고수)인 여자가 회사에서는 만렙 팀장이지만 게임 안에서는 초보인 남자와 만나 현실과 메타버스를 오가며 각각의 삶 속에서 레벨업 해나가는 이야기를 담는다.

팬엔터테인먼트는 키다리스튜디오와 공동 제작하는 드라마 '쩔해주세요' 기획 개발 단계에서 극 중 등장하는 메타버스 플랫폼 구현에 대해 네이버 제페토와 상호협력에 대한 협약을 추진했다.

팬엔터테인먼트는 '쩔해주세요' IP를 기반으로, ‘시청’만 하는 기존 콘텐츠 형태에서 더 나아가 메타버스 안에서 직접 ‘경험’하고 폭넓은 방식으로 즐길 수 있는 맞춤형 뉴미디어를 제작할 계획이다.

제페토는 네이버제트가 서비스하는 아시아 최대 메타버스 플랫폼이다. 전 세계 누적 가입자 2억5000만명에 달한다. Z세대의 전폭적인 관심을 받고 있는 대표적인 메타버스 플랫폼이다. 특히 최근 제페토 기술이 접목된 자체 드라마 제작이 활성화되고 있으며, 제페토 드라마의 유튜브 누적 조회수가 5천만 회를 넘는 등 하나의 장르로 자리잡았다.

팬엔터테인먼트는 이번 업무협약을 통해 콘텐츠 시장과 최근 MZ세대에서 각광받고 있는 메타버스 플랫폼을 접목시켜 새로운 부가가치를 창출하는 혁신적인 수익모델을 구축하겠다는 계획이다. 미래를 주도할 소비층의 취향에 맞춘 ‘메타-콘텐츠’ 개발을 시도하며 메타커머스 영역에서도 트렌디하고 지속가능한 경쟁력을 갖춰나가겠다는 전략이다.

그동안 주요 글로벌 OTT 서비스에 ‘K-콘텐츠’를 유통하며 채널 다변화 및 IP 부가가치 극대화에 주력해온 당사와 네이버 제페토의 파트너십은 새로운 유형의 콘텐츠 유통 및 사업 영역 확대에 힘을 실어줄 것으로 보인다.

팬엔터테인먼트 관계자는 “메타버스 시장이 성장하고 콘텐츠의 가치가 향상하는 환경 속에서 탄탄한 인프라와 차별화된 기술로 각 분야를 대표하는 양사의 협력이 기대된다”며 “당사가 보유한 풍성한 IP를 기반으로 창의적인 기획개발 협업을 통해 영향력 있는 콘텐츠를 생산하고 시장 흐름을 선도하는 시너지 효과를 낼 수 있도록 힘쓸 것”이라고 설명했다.

한편 팬엔터테인먼트는 2002년 이래 약 60여 편의 드라마를 제작하며 ‘드라마 명가’로서 안정적인 입지를 다지고 있는 종합 미디어 콘텐츠 기업이다. 한류의 시초 '겨울연가'와 '해를 품은 달', '킬미힐미', '닥터스', '쌈마이웨이', '사랑의 온도', '동백꽃 필 무렵', '청춘기록', '라켓소년단', 등 여러 히트 콘텐츠를 제작했다. 진수완·임상춘·박경수·조성희·권음미·오지영·정보훈 작가 등 20여 명의 유명 ‘톱(TOP)작가’ 군단을 갖추고 있다. OST 제작, 배우 매니지먼트, 웹툰 및 소설의 영화화 등 여러 분야에 걸쳐 전문적인 시스템을 갖춘 제작사로 굳건한 입지를 다지고 있다.

