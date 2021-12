롯데百 광주, 연말 홈파티 분위기 '크리스마스 테이블' 선봬

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 ‘빌레로이앤보흐’ 매장에서 연말 홈파티 분위기 연출에 제격인 유러피안 감성의 크리스마스 테이블 웨어를 선보이고 있다. 해당 매장의 크리스마스 에디션 식기세트는 오는 23일까지 30~40% 할인된 가격으로 판매 예정이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr