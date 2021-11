비씨카드 "뮤지컬 '라이온 킹' 시발카드로 예매시 최대 10만원 할인"

마이태그 후 자체카드 50만원 이용 고객 대상 추첨 통해 S석 2매 제공

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드는 뮤지컬 '라이온 킹' 인터내셔널 투어 서울 티켓 예약 할인 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

먼저 오는 12월 14일까지 '라이온 킹x始發(시발)카드 2만원 할인 쿠폰' 마이태그 후 비씨카드 자체카드인 시발카드로 뮤지컬 라이온 킹 예매시 2만원 할인 쿠폰과 최대 8만원 캐시백 혜택을 제공한다.

캐시백은 10월 15일부터 12월 14일까지 시발 카드 이용 합산 금액이 5만원 이상일 경우 5만원 캐시백을, 18만원 이상일 경우에는 3만원 혜택이 더해져 최대 8만원까지 받을 수 있다.

기존 비씨카드 고객은 페이북을 포함 예술의전당, 인터파크, 티켓링크 등 8개 예매처에서도 5% 상시 할인 혜택을 받을 수 있다.

참여형 이벤트도 있다. 비씨카드 자체카드 고객이 '뮤지컬 라이온 킹 초대권 1+1 시즌1' 마이태그 후 오는 2022년 1월 14일까지 50만원 이상 이용하면 추첨을 통해 뮤지컬 라이온 킹 공연 S석 초대권 2매를 제공한다.

또 자체카드 고객이 다음 달 15일부터 2022년 1월 31일까지 페이북에 카드 등록 후 페이북 마케팅에 동의 및 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 20명에게 라이온 킹 공식 MD를 제공한다.

비시카드 자체카드는 K-퍼스트카드, 심플카드, 블랙핑크카드, 시발카드, 밸런스카드, 인디비주얼카드 등이 있다.

