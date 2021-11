오형석 탑솔라 회장, 장성 북이초등학교 총동문회장 취임

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 탑솔라 그룹은 오형석 회장이 장성 북이초등학교 총동문회장에 취임했다고 29일 밝혔다.

지난 27일 열린 총동문회장 이·취임식과 개교 100주년 기념사업 발대식 행사에는 이개호 국회의원, 유두석 장성군수, 임동섭 장성의회 의장, 허경란 교장선생님, 김철주 장성 교육장, 각급 기관장, 동문 등이 참석했다.

오 회장은 제 5대 총동문회장 및 개교 100주년 기념 사업회 추진 위원장으로 취임했다.

오 회장은 “그동안 동문회 발전을 위해 노력해 주신 신흥수 전임 회장님과 임원 및 동문 여러분들께 진심으로 감사드린다”며 “온·오프라인에서 열심히 동문들을 찾아뵙고, 동문들의 말씀을 경청하고, 기수별, 지역별 동문회를 좀 더 조직화해 동문회를 활성화 시키는 데 온 정성을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “장성북이초등학교의 100년 역사와 전통을 계승하는 개교 100주년 사업에도 깊은 관심을 쏟겠다”고 말했다.

한편 탑솔라 그룹은 누적시공용량 PV 800메가와트, ESS 1.1기가와트시라는 사업성과를 바탕으로 자타가 공인한 대한민국 신재생에너지 선도 기업으로 우뚝 섰다.

