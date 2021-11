서울 상암서 자율차 달린다…30일부터 승용 자율차 운행, 1개월 무료

12월 말 자율주행버스 1대 등 3대 추가해 총 6대로 확대…오세훈 시장 1호 승객으로 탑승

내년 1월 중 유상운송 개시…승용 자율차 요금 3000원·버스는 1200원 이하

[아시아경제 임철영 기자] ‘자율주행자동차 시범운행지구’ 서울 상암동에서 시민들이 자유롭게 탈 수 있는 교통수단으로서의 자율차 운행이 시작된다.

29일 서울시에 따르면 우선 30일부터 승용차형 자율차 3대가 DMC역과 아파트 단지, 오피스지역을 달린다. 승객은 스마트폰 앱으로 차량을 호출해 탑승할 수 있다. 12월 말까지 순차적으로 DMC역과 월드컵경기장·월드컵공원을 순환하는 자율주행버스 1대 등 3대가 추가로 운행을 시작해 총 6대로 확대될 예정이다.

서울시는 시민들이 자율주행차를 경험할 수 있도록 한 달여 간 무료로 운영한 후 내년 1월 중 요금을 내고 타는 유상운송으로 전환한다.

서울시는 이날 자율차 본격 운행에 앞서 상암동 에스플렉스센터 광장에서 자율차 유상운송 선포식을 열고, 시민이 교통수단으로 이용하는 자율차 시대의 개막을 알린다. 오세훈 시장은 ‘1호 승객’으로 자율차에 탑승해 상암동 에스플렉스센터에서 국악방송 앞까지 약 2.9㎞를 이동한다. 선포식에는 이헌승 국회의원(국토교통위원회 위원장), 어명소 국토부 교통물류실장 등 주요인사와, 42dot, SWM 등 5개 자율차 업체 대표와 관계자 등이 참석한다.

이날 선포식에서는 상암에서 자율차 유상운송을 최초로 시작하는 42dot, SWM 등 2개 업체가 자율차 유상운송 한정운수면허를 발급 받는다. 오 시장이 42dot 송창현 대표에게 1호 면허를, SWM 김기혁 대표에게 2호 면허를 각각 수여한다.

자율차를 이용하려면 스마트폰 앱(TAP!)을 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려 받아 이용하면 된다. 다만 30일부터 내달 4일까지 사전예약제로 운영돼 시민들은 6일부터 예약이 가능하다. 스마트폰 앱(TAP!)은 서울시 자율차 운송플랫폼 사업자인 42dot이 제공한다. 서울시는 1개월 간의 무료 운행기간 동안 시민과 전문가의 다양한 의견을 수렴해 서비스를 보완·개선하고, 최종 검증을 거쳐 내년 1월 중 본격 유상영업을 개시할 계획이다.

이용요금은 관련 조례에 따라 ‘서울시 자율차 시범운행지구 운영위원회’ 의결을 거쳐 버스는 1200원, 승용형 자율차는 3000원 이하로 제시했다. 업체별 자율에 따라 상대적으로 낮은 요금이 부과된다. 서울시는 상암 일대에서만 2026년까지 50대 이상의 자율차를 도입·운행해 시민이 일상에서 이용하는 교통수단으로 자리매김시키고, 서울을 자율주행의 표준모델 도시로 만들어간다는 목표다.

서울시는 이어 자율차 유상운송 선포식 종료 후 현대자동차와 공동 개최하는 '2021 자율주행 챌린지(대학생 자율주행차 경진대회)'를 상암 ‘자율주행자동차 시범운행지구’에서 연다. 자율주행 챌린지는 자율주행 기술 발전의 저변을 확대하고 자율주행과 관련한 인재를 발굴 육성하기 위한 민관 협력차원으로 추진됐다.

오세훈 시장은 “상암동에서 자율주행차가 시민의 교통수단으로 운행을 시작한다. 내년 초에는 청계천에 도심형 자율주행버스를 운행하고, 강남에서도 민간기업과 협력해 로보택시 등 자율차 운행을 확대해나갈 계획”이라며 “자율주행 챌린지 공동개최가 민간의 세계 선도기업과 공공이 협력해서 미래 자율주행 산업을 이끌어갈 우수한 인재 육성을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr