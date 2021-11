▶나상갑씨 별세, 나동열(연세대 원주캠퍼스 컴퓨터정보통신공학부 교수)·성열·흥열·중열·현신씨 부친상, 나주예(문화일보 기자)씨 조부상=28일 성남시의료원 장례식장 9호실, 발인 30일 오전 9시 30분.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.